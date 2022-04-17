農委會主委陳吉仲昨深夜貼出【穿山甲老背少是自然現象，邀請大家共同重視原生種保育】文章指出，南投日月潭地區有民眾看到穿山甲寶寶抱著媽媽的尾巴過馬路，如果發現穿山甲被狗攻擊，就需要人為介入救援。該文一出許多民眾痛批，許多穿山甲與原生種動物就是被遊蕩犬貓咬傷甚至死亡，對於遊蕩犬貓不該一再雙標，應比照其他外來入侵物種移除。

陳吉仲於該文章表示，南投日月潭地區有民眾看到穿山甲寶寶抱著媽媽的尾巴過馬路，穿山甲寶寶通常出生在秋冬到春天這段期間，十分脆弱也沒有行動能力，因此如果穿山甲媽媽要搬家到不同的洞穴時，就會讓寶寶抱在自己的尾巴上移動。

陳吉仲指出，穿山甲是保育類的野生動物，維護其族群及棲地的完整，是保育台灣原生種生態系非常重要的工作，不只穿山甲，過去3年投入超過3.17億元，針對22種瀕危野生物種辦理族群生態調查、棲地改善、防止路殺、生態給付及保育宣導，邀請大家一起來重視台灣的生態環境與原生物種保護。

此文一出讓許多民眾批評「被救傷的穿山甲有許多都是被狗咬掉尾巴，政府什麼時候才要依法移除這些遊蕩犬貓」？「移除遊盪貓狗是保護原生物種的重要方式，請主委不要被濫情理盲的人影響、拖垮台灣的生態環境」、「動保碰到犬貓就轉彎，雙標到極點」。