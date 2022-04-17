韓國知名男星南太鉉（남태현）過去曾是YG旗下男子團體「WINNER」的成員之一，憑著俊俏外表、堅強的舞台實力以及獨特的個人魅力受到大批粉絲的喜愛，但自從2016年傳出心理健康出問題而暫停演藝活動並解除合約後，他便朝向個人事業發展。而近日開設畫展並在其中販賣10幅畫作的他，公開售價後也在南韓論壇上引發熱烈話題。

南太鉉在15日開設無接觸LIVE畫展時，曾透露自己過去在練習生時期每天學習唱歌、跳舞外，累積了不小壓力，而在他疲倦時便會拿出畫板作畫，成為他紓解壓力的抒發管道，他認為能夠跳脫框架、沒有限制的畫作更具有魅力，因此他將畫畫當作興趣，且一畫就超過10年的時間。當天他也拿出10幅珍藏的畫作販售，但價格一出卻讓所有感到相當震驚。

在南韓論壇上，近日便有網友曬出南太鉉販售的一系列作品，而每幅畫作的售價約為800萬韓幣~4000萬韓幣（約新台幣19萬~95萬元）不等，若全部售出南太鉉將獲得1億4600萬韓幣（約新台幣346萬元）的收益，但網友看到作品後也紛紛留言「太貴了吧！專業人士或是藝術大學的人都不會這樣賣吧」、「是我不懂藝術還是把粉絲當盤子」、「……????」、「天哪！這價格真的有人買嗎？」、「越來越不懂藝術了」、「這到底是藝術還是國小生塗鴉呢？」；不過也有網友認為「反正你們看了也不會買，酸什麼」、「藝術這東西本來就見仁見智」、「不喜歡不要買就好了啊」、「對某些人來說這就是個人藝術該有的價值」意外引起兩方論戰。