天使17日繼續對戰遊騎兵，「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）先發6局失2分摘下勝投，天使終場7-2獲勝。大谷翔平第3局打下全隊第1分，第8局又轟出本季第3支全壘打，5打數2安打、3打點，打擊率升至0.231。

擔任開路先鋒的大谷首打席就與遊騎兵左投賀恩（Taylor Hearn）纏鬥到兩好三壞，賀恩一顆削外側內角的滑球進壘，大谷沒出棒被三振。第3局天使攻佔一三壘大好機會，大谷擊出內滾，一壘跑者出局，三壘跑者回來得分，大谷藉著野手選擇上壘。後面卓奧特（Mike Trout）敲安把大谷送到三壘，安森尼阮棟（Anthony Rendon）高飛犧牲打讓大谷得分。史塔西安打（Max Stassi）再添1分。

第7局大谷安打上一壘，趁著投手暴投跑到二壘，然後又在阮棟打擊時盜上三壘！阮棟四壞保送之後也跟著盜上二壘，天使後來弄到滿壘但是只有大谷跑回1分。第8局大谷在兩出局二壘有人的情況下，選中第一顆曲球就出大棒，轟成右外野兩分全壘打！大谷回來休息區之後又被隊友戴上牛仔帽慶祝，畢竟這裡是德州主場。

遊騎兵雙雄西曼（Marcus Semien）、席格（Corey Seager）第3局也打下兩分，西曼擊出二壘打還盜三壘成功，席格內滾送回西曼。但是遊騎兵最後也就只得到這兩分。天使開季5勝4敗，辛德加本季第2勝。