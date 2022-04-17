警方破獲黑幫放高利貸起出滾輪式霰彈槍。（警方提供）

聲稱是竹聯幫龍堂的曾姓男子，在新北市板橋從事高利貸放款工作，去年4月間因北市中正區一間海南雞飯餐廳員工欠錢不還，因而派小弟到餐廳外站崗，叫餐廳老闆幫忙還錢，不然就讓店開不下去，員工欠4萬連本帶利要還10萬元，若不解決將每天滋擾，員工因而向警方報案，警方15日在曾姓主嫌、吳姓共犯住處起出滾輪式散彈槍1把、改造手槍2把等槍枝，依組織犯罪條例等罪送辦，檢察官複訊向法院聲押曾、吳男獲准。

28歲曾姓男子，擔任新北市板橋一間當鋪的實際負責人，去年4月21日，因中正區一間餐廳的員工借款4萬，但員工只拿到3萬2000元，每10天要償還8000元利息，並簽下8萬元的本票作為擔保，債務人因無力負擔高額利息，曾派出3名小弟，到債務人上班地，找餐廳老闆幫忙還錢，若不乖乖還錢，下次見面就要員工「斷手斷腳」，餐廳無法營業。

警方更查出，除了餐廳受害外，還有另一名欠款的民眾，借10萬，1個月後要償還30萬，曾男更教唆小弟，在債務人住家、上班的地方鬧事，張貼「欠錢不還」的傳單，打算鬧到同事、鄰居都知道，以此逼迫還錢。

警方上周兵分多路搜索，在曾男以及同夥的吳男家中查獲一把改造的滾輪霰彈槍、改造手槍2把、模擬槍2把、空氣手槍等物品，均用於討債之用，讓被害人「看到就怕」，並逮捕曾男等5人到案，訊後依組織犯罪條例、槍彈彈藥刀械規制條例、恐嚇、妨害名譽、重利罪等移送檢方。

警方呼籲，民眾借貸應尋求正當管道，如遇有乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者，應立即向警察機關報案，