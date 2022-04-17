對於俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）傳出慘遭烏克蘭飛彈擊沉一事，前雄三飛彈總工程師張誠認為，背後一定有「暗黑科技」，並且發射的飛彈可能不只2枚，讓俄艦上近迫防禦系統來不及反應，最後命中2枚。
俄羅斯國防部日前證實，黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）遭大火吞噬後沉沒；烏克蘭聲稱以飛彈擊沉這艘俄艦。路透報導，據俄國國防部說法，莫斯科號因不明原因起火，引爆艦上彈藥爆炸而失火，所幸艦上主要武器皆未受損，而500名船員也已撤離至黑海上的其他船艦。
烏克蘭方面卻聲稱，烏軍發射2枚海王星反艦飛彈擊中莫斯科號，造成艦上彈藥爆炸，加上俄軍因天候不佳難以救援，導致莫斯科號沉船。
前雄三飛彈總工程師張誠在政論節目分析，若要反艦，首先要知道軍艦在哪裡。而「岸基雷達」是看不到莫斯科號軍艦的，一定有暗黑科技。「我認為是TB2無人機或是衛星先定位」，先知道莫斯科號在哪裡。再經由TB2無人機「中繼導引」，最後是「集火攻擊」，發射的飛彈可能不只2枚，最後命中2枚，近迫防禦系統來不及反應，擊沉莫斯科號。這也是有史以來第一次岸置反艦飛彈成功擊沉軍艦。
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