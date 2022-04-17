自由了？柯文哲出席活動被記者堵麥 「背後突然有感覺」笑噴：怎麼有人在戳我！

國民黨立委蔣萬安被視為年底台北市長最強人選，外傳他已著手撰寫市政白皮書，但台北市長柯文哲今對此事笑而不語，被視為柯文哲「接班人」的北市副市長黃珊珊則語帶保留，強調「每天把自己的工作做好。」

柯、黃今晨一同出席2022台北科技盃愛地球公益路跑，黃珊珊為表親民形象親自上陣跑10公里，民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩、陳宥丞也到場參與。她許願明年能更上層樓、挑戰21公里，也說自己在大病初癒後開始運動身體才變好，增加抵抗力。

媒體追問明年是否有信心「用市長身份」參賽，但黃珊珊僅說「一起加油」，至於疫情嚴重是否會留在副市長崗位上，她則認爲要將手頭事情做好，和台北市民一同守住台北市，且按照現況只能與疫情共存，但要思考如何用最小成本做好最佳控制。

此外，對於疫情是否影響未來選舉一事，黃珊珊則強調，自己更擔心市民健康，假使市民不健康，想選舉都沒有用。

外傳蔣萬安開始撰寫市政白皮書，為選舉備戰，黃珊珊平淡地說「每天把自己工作做好。」柯文哲則是哈哈大笑，隨後沉默多時，對此沒有正面回應。