過去在時尚模特兒圈及歌壇發展的大陸女星張咪，演藝工作發展亮眼，曾是首位被歐洲唱片公司簽約的亞洲藝人，56歲的她仍保持凍齡美貌，看不出來是在鬼門關前走過一遭的人，張咪近日曝光自己罹癌接受治療的全過程，表示公開展現自己「最難堪的樣子」，是希望能鼓勵所有病友堅強。

張咪日前公開了自己治療癌症的全過程，她在2019年被診斷罹患口腔癌，且已是末期，面部肌肉遭癌細胞嚴重侵蝕，導致難以進食，也難以開口說話，甚至連呼吸都很困難，痛苦直呼當時根本是「被判了死刑」，但張咪仍是堅強接受化療，過程導致臉、脖子的皮膚脫落，口腔也潰爛，喝水如刀割，大腿也佈滿血點，只要有一點破裂，她就可能因大量出血而死亡。

張咪在罹癌開始化療的最初半年，一頭秀髮全掉光，每隔2週要到醫院輸血，臉因此腫脹如西瓜，坦言「鏡子裡的自己面目全非」，到這個地步，她原先也看開生死，為自己設想好了葬禮，但最終還是沒有放棄治療，決心賭一把，「我在絕望中尋找著希望，並在鬼門關中一關一關地闖」，她也真的做到了，「我比我想像中更堅強」。

張咪抗癌3年，最後康復到順利出院，還長出了頭髮，之後回歸演藝圈，並發行新專輯，整個人回到昔日光鮮美麗的模樣，經常透過微博與抖音跟粉絲互動，先前暴瘦如皮包骨的憔悴模樣恍若隔世，張咪透露，癌症仍是在她身上留下後遺症，因面部肌肉遭到侵蝕，她如今嘴巴只能張開到1指的程度，但她仍想繼續唱歌，如今分享自身經驗，是希望鼓勵癌友們保持正向樂觀，不要放棄。