上海疫情持續嚴峻，當地生活物資交易受限，衍生出「社區團購」等方式來滿足日常所需，但「社區團購」仍亂象頻生，包括有「團長」被發現竄改價格牟利，其轉手的保供食品價格貴出最多75％。

上海在全程封控、物流受阻的情況下，小區居民為了能購買到生活物資開始群策群力，一些有能力、有資源的人自願組織起了小區團購，幫助居民共度難關，被稱作「團長」。

上海市監局發布《關於規範疫情防控期間「社區團購」價格行為的提示函》並進行告誡後，仍屢禁不絕。上海官方發布新聞稿指出，有個別不法經營者藉疫情之機坐地起價，肆意抬高團購商品價格，擾亂正常的市場價格秩序。例如，有「團長」被發現竄改價格牟利，其轉手的保供食品價格貴出最多75％。

此次通報的類似案件多達4件，而當中一件典型案例，是據某保供超市反映，稱有人盜用其超市的保供食品套餐圖文，更改供應機構名稱、團購價格和訂購電話後發到各個微信群組向市民推廣。上海市場監管部門接到舉報後，透過撥打「假傳單」中的訂購電話獲取對方具體地址，並派出執法人員展開現場檢查。

上海市場監管部門經查，被舉報者為夫妻二人，為某餐飲店經營者，藉疫情封控之機「打起倒賣保供食品的歪主意」，二人利用修圖軟件修改原保供超市食品套餐介紹圖文，更改聯繫電話，並將原套餐中100元（人民幣，下同）、160元、158元、108元的4檔套餐價格更改為180元、280元、198元、148元，再以社區團購「團長」名義向該保供超市訂購食品，低價買入高價賣出，從中獲利。

涉事人員因違反價格法規定，構成價格欺詐的違法行為，擬被沒收違法所得1980元、從重罰款9900元。

另一案例是在本月13日，當地市場監管部門發現寶山區水果店在從事社區團購套餐銷售活動，執法人員隨即對該經營場所進行執法檢查，現場查見當事人在社區團購群組中經營「套餐158元6公斤左右（香蕉，藍莓，金桔，蜜柑，蘋果）」 及「280元套餐10公斤（西瓜，3至4個蜜瓜，芒果，金桔）兩種社區團購套餐。

當事人現場打包好待配送的「158元套餐」共計3包，稱重分別是5公斤、5.05公斤、4.55公斤，與當事人在社區團購群組中「158元套餐」所標示商品的規格等有關內容不符，存在「短斤缺兩」現象；「280元套餐」1包，稱重為8.8公斤，與當事人在社區團購群組中「280元套餐」所標示商品的規格等有關內容不符，存在「短斤缺兩」現象，構成價格欺詐的違法行為，案件正在辦理中。