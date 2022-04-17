【愛傳媒左化鵬專欄】那天，在慶祝員林高中的校慶遊園會，遇見了謝目堂博士，他是昔日的「外交官」，今天的「賣油郎」。

目堂，是晩我兩屆的學弟，三十多年前，我們在漢城相處四年半，他住漢江畔，我住南山上，我是中央社漢城特派員，他是我國駐韓大使館外交官。

在韓國的那些年，我們慣看春花秋月，迎春花謝了，櫻花盛開，才見金光閃閃的銀杏葉和滿山楓紅，又迎來北國江山的銀色世界。才看南山的朝陽升起， 又見漢江的彩霞滿天。

直到中（中華民國）韓斷交，中（中華人民共和國）韓建交，我們才相繼返國。我繼續搖著筆桿，他則繼續折衝樽俎。他又奉派寮國、柬埔寨、越南拓展外交，南國的炙陽，曬得他滿臉通紅，直到幾年前，他才從公職退休。

目堂兄退而不休，就是閒不下來，一度在景文科大教書和在政大兼課。後來，又回到故鄉二林 ，栽植印加果，榨油維生，目前，他經營的事業更加擴大，又擴及芝麻油和紫蘇油，外銷日、韓，供不應求。

「加油！」，我祝福這位賣油郎老友。何日一壺濁酒喜相逢，我們再白髮漁樵江渚上，笑談往事。

作者為資深媒體人

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