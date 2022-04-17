now you see him

now you don't



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勇士用最棒的方式歡迎當家球星史蒂芬柯瑞的傷癒復出！相隔1個月時間，左腳韌帶拉傷的柯瑞17日回歸，替補打了22分鐘，貢獻16分、4助攻與3籃板，勇士仍靠普爾轟下全場最高30分，終場123比107輕取金塊，率先搶到季後賽首輪第1勝。

勇士總教練科爾沒讓傷癒復出的柯瑞先打，而是改用普爾先發，直到首節還剩5分58秒，才讓柯瑞替補上場，儘管他的手感欠佳，半場投8中2、僅拿5分，幸好普爾半場6投全進、轟下17分，帶領勇士打完上半場取得58比47領先。

來到第3節，普爾與克雷湯普生持續發威，柯瑞也在第3節末節連拿6分，加上卓雷蒙格林投進三分球，勇士擴大領先到22分之多；打到比賽還剩10分28秒，金塊替補中鋒考辛斯因為激烈抱怨尺度，連被吹了兩次技術犯規直接驅逐出場。

考辛斯的激情演出，換來勇士打出一波10比2小高潮，其中包含普爾、威金斯各一記三分球，勇士擴大領先到24分，不過科爾仍把柯瑞換上場調整，他也馬上連拿5分，打到比賽還剩3分37秒，勇士才把主力換下休息，畢竟勝券在握。

生涯首次打季後賽的普爾，全場投13中9，含三分球投7中5，表現堪稱相當優異，克雷湯普生也拿19分，威金斯16分，卓雷蒙格林12分、9助攻與6籃板；金塊以約基奇25分、10籃板及6助攻表現最佳，巴頓也拿24分，蒙提莫里斯10分。