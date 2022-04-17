大陸知名男演員王東，出道超過11年，擁有帥氣外表與精湛演技，但人氣卻始終平平，直到去年才憑著電視劇《與君初相識，恰似故人歸》，在戲中飾演「仙師」一角而打開知名度。不料，人氣火紅的他近日卻被妻子爆料已失蹤1個月，完全不管她與剛出生不久的女兒，讓她心急如焚只能尋求外界幫忙。

王東在演藝圈闖盪11年，由模特兒轉戰影視圈後雖曾在《流星花園》、《暴風眼》、《今夕何夕》、《軍師聯盟》、《虎嘯龍吟》等多部電視劇及電影中演出配角，但始終沒受到觀眾矚目，直到2021年與古裝劇《與君初相識》中飾演飾演「天師」，名氣才逐漸打開並接續演出多部作品。

豈料，就在王東事業攀升之際，他的妻子Annepple卻在本月6日於微博上發文表示「老公，知道你或許很忙，希望百忙之中可以給家裡來一通電話或一條信息，我和寶寶都想你」，隔天又發文並在留言處透露孩子出生短短半年的時間，王東已陸陸續續消失了3次，與她及孩子斷聯，但他的微博卻持續正常更新，讓妻子相當無助且無奈。

而令人心酸的是，Annepple在今年1月份時就曾曬出疑似王東詢問撫養費的對話紀錄，讓當時的她難過痛訴「這是真的嗎？你為什麼要這樣對我…」，文末還特別TAG王東，但事後她又曬出王東與孩子的合照疑似想維持婚姻，沒想到才經過3個月王東便爆出消失，雖事後王東都沒有做出任何回應，尋人的貼文也已被妻子刪除，仍在網路上引起熱烈討論，不少網友紛紛湧入王東的微博留言「你老婆孩子都在找你」、「你不管孩子老婆了嗎？ 、「不想負責當初又何必結婚生子呢？」、「你有毛病嗎？有了妻小還不管她們，你還是人嗎？」。

王東老婆發文透露孩子已許久沒看到爸爸。（圖／微博）

王東老婆回覆網友的疑問。（圖／微博）