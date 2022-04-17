數以百計「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）運動人士今天在巴黎和倫敦市中心占據主要街道，以阻礙交通的方式對世界各國領袖面對氣候變遷「毫無作為」表示抗議。

法新社報導，在復活節週末，巴黎市中心一條主要大道約300公尺都被抗議人士占滿，有些人搬來稻草捆和水泥塊以阻礙交通。

而在倫敦，「反抗滅絕」團體在推特（Twitter）寫道，有「數以千計」抗議人士靜坐「占領」倫敦海德公園（Hyde Park）附近的「大理石拱門」（Marble Arch），要求終結化石燃料經濟。

示威人士也在倫敦市中心霸占一輛禮車不放。

倫敦都會區警察（Metropolitan Police）推文指出，抗議活動導致「交通大阻塞」；抗議人士「拴鎖在馬路中央一部靜止不動的車輛上…據信車是他們自己的」。

反抗滅絕團體活動人士今天稍早在海德公園附近一條路上，阻擋了一部油罐車，並且守住車不肯離去。

「反抗滅絕」表示，包括2012年倫敦奧運輕艇激流（canoe slalom）金牌得主史考特（Etienne Stott）在內的3名示威者，攀爬到殼牌石油公司（Shell）的油罐車上，拉開一幅布條，上面寫著「終結化石（燃料）污染」。

倫敦都會區警察說，有6人被捕。

在巴黎，活動人士掛出一面紅色巨幅布條，上頭寫著：「這世界就要滅亡了；讓我們再建立另一個（世界）」。附近一面牆上塗寫著「反抗（滅絕）是我們的責任」字樣。

鎮暴警察排成一列站在示威群眾的對面，但並未採取干預行動。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110417