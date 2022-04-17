新竹市長林智堅17日上午接受前總統陳水扁主持的廣播節目「有夢上水」專訪，針對大新竹議題，他首度表示，應該是來不及了。（摘自微微笑廣播網／陳育賢新竹傳真）

新竹市長林智堅17日上午接受前總統陳水扁主持的廣播節目「有夢上水」專訪，針對大新竹議題，他首度表示，應該是來不及了，但他也要呼籲朝野共同來面對大新竹甚至全國縣市區域發展的問題，地制法、國土規畫是必須要調整的，這是未來的趨勢。

林智堅今天接受阿扁專訪，他再談大新竹合併升格議題，他說，其實每個新竹市長卸任前都有提過，他不是第1個，這次他提出的是大新竹合併，新竹縣長楊文科則是「加碼」說不只要支持，還說要修地制法，升格直轄市才對大新竹有幫助。

其實，當初他是在媒體專訪拋出自己的想法，因為當市長7年時間，他知道大新竹因為40年前因歷史關係而分治，已經到了要合併的時間點。

像是新竹縣有很多土地在新竹市，新竹縣如果財政困難就賣土地，讓新竹市的土地、都市計畫變的破碎難處理，市中心就有很多閒置荒廢土地，實在很可惜。

另外還有交通問題，像是大新竹輕軌就要接到新竹縣，當時新竹市提了，但新竹縣不做，後來2019年提計畫，新竹縣發現民眾有反映才想來做，現在計畫卡在那邊等竹縣，這樣的事權不統一，也是讓他思考大新竹必須要合併升格的因素。

林智堅也首度表示，大新竹合併今年是來不及併了，不過，他仍希望朝野針對大新竹甚至台灣區域發展的問題好好來思考、討論，包括台灣已有少子化問題，不應該再用人口限制縣市發展，地制法一定要調整。

阿扁也問及林智堅的下1步與下屆新竹市長接棒的問題，林智堅說，任期只剩下200多天，新竹市很多建設都還在規畫階段，對他來講，新竹市的下1步比他自己的下1步更重要，因為市政工作還很多。

他覺得人生，尤其是政治，很難自己規畫，現在工作做好才有下1步，未來事情，老天爺的安排都是最好的安排。

這段時間他和柯總召很認真的在找最佳人選，希望得到市民支持延續這幾年打造的新竹經驗與幸福政績，他有信心一定能找到會贏的人，一定會得到新竹市民支持，這是沒問題的。

至於可能到新竹縣參選縣長嗎？林智堅說，媒體有很多臆測，但他覺得現在還有時間把接棒工作做好，這才是此刻關鍵任務，他希望把工作做完，未來由老天爺來安排。