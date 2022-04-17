花蓮新增秀林滿月酒傳播鏈，縣府今上午在秀林鄉和平村和中部落和中多功能活動中心設快篩站，不少村民一早就前往排隊快篩。（羅亦晽攝）

花蓮新增秀林滿月酒傳播鏈，縣府今上午在秀林鄉和平村和中部落和中多功能活動中心設快篩站，不少村民一早就前往排隊快篩。（羅亦晽攝）

花蓮新增秀林滿月酒傳播鏈，縣府今上午在秀林鄉和平村和中部落和中多功能活動中心設快篩站，鄉長王玫瑰（左一）也趕赴查看篩檢狀況，盼能即時阻止病毒蔓延。（羅亦晽攝）

花蓮昨新增55例確診個案，其中秀林鄉滿月酒群聚案高達6人確診，縣府今上午9時至11時在和中多功能活動中心設置快篩站，呼籲當天前往參加的民眾前往篩檢，快篩站在上午8時50分許即出現排隊人龍，鄉長王玫瑰也趕赴查看篩檢狀況，盼能即時阻止病毒蔓延。

衛生局昨在疫調時發現，秀林鄉滿月酒為一條新的傳播鏈，本月11日晚間6時，秀林鄉和平村和中部落某家戶在自家席開3桌慶祝，前天有名曾參加的民眾確診，沒想到昨天一口氣再添6例，經疫調人員積極比對足跡，找到關聯性，列為滿月酒群聚。

縣府為防堵疫情持續擴大，今上午9時至11時在和中多功能活動中心設快篩站，篩檢時間還沒到，活動中心門口就出現排隊人龍，許多部落族人攜家帶眷前往快篩，現場一度擁擠，醫護人員見人群摩肩擦踵的樣子，趕緊用大聲公提醒「排隊前後請相隔1公尺，盡量保持社交安全距離」。

王玫瑰指出，和中部落約1000人，成立快篩站主因為該群聚案迄今已有7人確診，雖然該家戶當時低調辦理滿月酒，只辦三桌，邀請自己的家族參加，卻沒想到會因此產生疫情，且鄉內各村都已經有確診者足跡，所以大家都十分擔心、惶恐，不過公所還是會透過宣傳車、社群網站盡量告知鄉親，在隔離或者匡列期間，需要什麼幫助，都可主動向公所聯絡。

王玫瑰表示，去年有崇德部落群聚案的經驗，即起開始，會每天在部落宣傳防疫守則以及最新的防疫政策，同時也會要求大家每天以身作則並相互監督，盡量不餐敘、群聚，而公所則是聽到有足跡風聲就會進行清消，超前部署、防患未然阻止病毒滲入部落。

由於花蓮將跟進「輕症者居家照護」政策，王玫瑰坦言，滿擔心族人在隔離或匡列期間的生活起居，由於部落家庭簡單，多靠微薄薪水過活，且隔離完不見得就能即時恢復工作，屆時若公所物資不足，即會啟動社會機構協助，後續也會編列回饋金經費，作為鄉親的生活補助。