台北市長選戰「三腳督」局面態勢明顯，身為國民黨母雞的立委蔣萬安，有意修改暖男「人設」加強砲火，甚至找前朝郝市府官員上課，動作頻頻，他今受訪時表示，該強硬、該堅持、該監督的都會持續去做，「我就是我，我就是最真實的蔣萬安」。

蔣萬安今晨出席2022台北科技盃愛地球公益路跑，與台北市長柯文哲、柯「接班人」副市長黃珊珊行程重疊，但兩班人馬一前一後，並無互動，但他強調自己沒有刻意避開，因為主辦單位就是要求他9時30分到，參與活動和頒獎環節。

外傳北市長選戰步入新階段，蔣萬安有意改變人設、增強砲火。他強調，「我就是我，我就是最真實的蔣萬安」，一直以來都堅持做對民眾有利的事情，永遠把民意放在最優先的位置，和民眾站在一起，是他一直以來的初衷。

蔣萬安說，該強硬、該堅持的、該監督他都會去做，過去立法院不管上屆到這屆，在議題上面自己都有所堅持，不管勞基法修法、同婚法案或年輕改革，這些大家都看得到。

有消息指出蔣萬安已著手撰寫市政白皮書，他說，自己一直不斷地在跟各界請益、學習，也不斷傾聽民意，是他每天的工作，過去是這樣、未來也會繼續，未來會在每個適當時間點，跟外界分享我們對於未來市政的願景和藍圖。

至於台北市前市長郝龍斌市府成員有來幫忙上課，蔣萬安不願正面回應，僅說一直有在和前輩朋友、優秀專業人士相互交流，不斷地在傾聽、學習及請益，其中最讓他感觸更深的是，各行各業、各崗位的朋友都是他市政的導師。

據傳有藍營議員參選人認為蔣萬安沒幫忙站台，批評他是失格母雞。他則說，只要議員新人願意來找我，需要任何幫忙他都非常樂意，也說自己都有幫忙錄製相關民意拜票和實體合作，這毫無疑問。

由於潛在對手、北市副市長黃珊珊是親民黨員，親民黨人士黨內原則上會支持她選台北市長，外界關心蔣萬安是否有提前拜會親民黨主席宋楚瑜，他則表示，自己都持續跟各界來請益、拜會，無論是里長、宮廟人士或各行各業的民眾，都是他請益得對象，過去如此，未來也會繼續。