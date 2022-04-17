蔡政府積極推動台灣加入CPTPP，政府也多次暗示開放萊豬有利於加入CPTPP，然而卻被眼尖網友注意到，近期該議題討論幾乎消失，因此在PTT詢問進度和該議題鄉民們的意見，沒想到鄉民們卻一面倒回「下禮拜五」，諷刺政府又在拖延。

該名網友以「加入CPTPP的進度到哪了？」為題，指出「萊豬已經開放那麼久了，連福食也解禁可以自由享用」，但「說好的CPTPP好像沒什麼人討論了」，他更質疑台灣是不是被「看沒有」（看不起）了？

對此鄉民們開酸回「下週五啊，在那叫什麼？」、「每問一次就多一次下禮拜五，現在已經排到2999年了」、「跟華航正名一樣下星期五一起處理啊」、「下禮拜五是到了嗎？有點耐心好嗎」，也有人留言嘲諷道「黨不喜歡記憶力太好的支持者」、「台美關係有史以來最好、經濟有史以來最好，跟我複誦1000次你心中就沒有疑惑了」、「下次選舉前才有進度吧？」。

根據PTT鄉民百科所述，「下禮拜五」源於前年4月，民進黨立院黨團總召柯建銘就「華航改名」提案一再拖延，在逕付二讀之後該提案便再無下文，故同年六月鄉民們開始以最初的提案星期五，加上柯建銘說的下禮拜結合成「下禮拜五」，如若有鄉民詢問某一無下文法案進度如何？便會有鄉民留言酸道「下禮拜五處理」。