指揮中心日前將停課標準放寬，引起家長們大為不滿，藝人徐小可、阿Ben（白吉勝）夫婦身為3寶爸媽，對此議題相當有感，但卻因「逆時中」而遭洗版。國民黨立委蔣萬安今（17）日出席活動時談到此事，認為指揮中心應多傾聽民眾心聲，不是指揮中心指揮官陳時中回嗆後就能減輕家長擔憂。

蔣萬安今日上午出席路跑活動，被問到12歲孩童仍無法接種疫苗及徐小可事件的相關問題，他指出台灣是民主國家，對於政府的作為提出意見是言論自由，希望政府可以傾聽民意與各方的意見，一同為防疫做努力。

蔣萬安表示，自己身為二寶爸，可以切身體會到家長對於此狀況的擔憂，也說這種擔憂不是陳時中回嗆就能夠減輕的，希望指揮中心可以傾聽民眾心聲，不要在沒有做好溝通的情況下就貿然拋出放寬停課標準的政策。

指揮中心日前推出停課標準放寬政策，引起許多家長不滿，徐小可也透過直播飆罵陳時中，結果遭陳時中反嗆，臉書還被網友洗版，徐小可與阿Ben因此再度開直播道歉，甚至當場淚崩。