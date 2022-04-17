新北市瑞芳警分局昨（16）日傳出2線3星的組室主管確診後，分局匡列同樓層密切接觸44人篩檢，結果有3名官警快篩陽性，其中2名警官今天上午PCR檢測陽性確診，1名警員結果尚未出爐，分局已匡列9名官警居家隔離，並啟動人員分流及異地辦公等，確保勤務運作正常。

瑞芳分局長謝龍富表示，昨晚已通令分局各單位同仁，如對自身健康有疑慮可自行快篩，周一上班同仁須快篩陰性才能進入辦公室。

據了解，該位組室主管昨日中午因喉嚨不適，自行前往醫院就診進行快篩，呈陽性反應，後經PCR檢測確診，隨後已返家進行居自主居家照護。分局接獲通報，立即針對密切接觸者及同樓層辦公室44人通知進行快篩，晚間有2名2線2星警官及1名警員快篩陽性，進一步PCR檢測，今天上午2名警官PCR陽性。

瑞芳分局表示，目前已啟動應變機制，進行異地辦公及人員分流等相關措施，並針對分局辦公處所及設備等進行清消工作。分局強調勤務運作無虞，不會影響勤務運作及交通、治安維護。