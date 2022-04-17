上海市衛生健康委主任鄔驚雷今（17日）表示，目前上海有重型病例16例，最小1例33歲，其他都是70歲以上的老年人，這16例當中，只有1例是全程接種疫苗的，其他都沒有接種過新冠肺炎病毒疫苗。

他並指，截至4月15日，上海市60歲及以上人群的新冠疫苗完成全程接種的近360萬人、接種率62％；完成加強免疫接種的218萬人、接種率38％。

鄔驚雷指出，根據研究和監測顯示，Omicron變異株對於老年人，尤其是沒有接種疫苗和有慢性基礎性疾病的老年人帶來的危害還是非常大的。接種疫苗雖然不能完全阻斷病毒傳播，但是對防止重症和死亡的效果還是非常顯著的。

通常來說，如果常規服藥的慢性病人群，不是在急性發作期，或者病情控制良好，處於穩定期，可以疫苗接種。「我們建議符合條件的老年人在社區解封、附近的接種點開放後儘快接種疫苗，全程接種滿6個月後儘快加強接種，以產生更好的效果。」