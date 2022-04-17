近年房價越來越貴，新建案價格不斷飆升，有網友發現，桃園中壢陸光國宅社區的中古屋一坪不到17萬元，但一旁的預售屋卻開出一坪36萬元以上，價差大到讓他覺得匪夷所思，忍不住而上網詢問，引起網友熱烈討論。

這名網友在PTT表示，最近在桃園八德看到20幾年的中古屋跟預售屋價差大到匪夷所思，像是他5日去看一間陸光國宅中高樓層的電梯華厦，算起來一坪不到17萬元，屋況稍微整理一下感覺還行，但是旁邊的預售屋一坪開價36萬以上，比較偏的八德擴大重劃區預售屋一坪也要34萬元，但還是很熱賣，不解為什麼現在預售屋和中古屋價差那麼大？

對此，網友指出會出現這種狀況有兩種原因，第一是新屋漲太快，中古屋還沒反應過來，認為之後就會開始炒中古屋，預售就退場了，「不快買還上來問，等等被網友掃掉XD」、「因為補漲是需要時間，約6至12個月，會補漲23-25萬，現在買入正是時機」、「這就是房市風險趨近0投報率趨近於無限大的原因，已經不是投資了，而是套利」、「你己經發現致富密碼了」。

另一種情況是中古屋屋齡高，加上陸光國宅量體大、建築品質普通，以及在市場旁邊有環境問題，都是房價不高的原因，「陸光有1900多戶超級多，價格自然漲得慢」、「原物料和工資大漲，建材貴」、「中古屋其實陷阱很多，預售看建商評價就好」。