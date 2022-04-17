尋求蒙地卡羅大師賽男單2連霸的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），在準決賽6比4、6比2輕取德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev），順利晉級到決賽。

由於賽程安排及比賽進行時間，西西帕斯在8強賽結束後，短短12小時就又站上球場進行準決賽，但他成功擊敗勁敵，而且從比數上看起來西西帕斯並未遇到非常嚴厲的考驗，賽後西西帕斯說：「我必須用整個靈魂來打比賽。希望盡可能多留在場上久一點，嘗試多打幾拍來回，讓對手比較不好打，看起來我的策略有照自己想要的方向走。」

這是紅土賽季第一場等級較高的賽事，因為沒有接種新冠疫苗，今年先錯過澳網及美國兩戰大師賽的塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic），這一站賽事也順利參賽，可惜第2輪敗給西班牙選手達維多維奇（Alejandro Davidovich Fokina），屆時達維多維奇將與西西帕斯爭冠。

達維多維奇生涯首度晉級到ATP巡迴賽決賽，準決賽6比4、6比7（2）、6比3力退保加利亞狄米卓夫（Grigor Dimitrov），他說：「我將自己逼到極限，很開心我這麼督促自己。」