日前有網友在PTT表特板上（Beauty）以「請逮捕我」的標題，貼出13張正妹女警的照片，其中不只有穿警察制服的身影，還有多張性感比基尼照，網友們紛紛在貼文下留言：「看過本人跟照片差不多」、「請支援派出所」、「正到犯人也會變粉絲」。

女警除外型亮麗外身材也超好，脫下警察制服根本就是行走的模特兒。（圖／翻攝自PTT）

1名網友在PTT表特板上發出13張照片亮麗女警照，除了穿警察制服的照片外，還有多張自拍照及穿比基尼的照片，女警大秀馬甲線及腹肌，讓不少網友看了直呼：「快逮捕我」。

從照片中可見，該名女警的制服上繡著桃園市政府警察局，火辣的身材和清秀的外表讓網友看得超驚喜，貼文一出吸引不少人留言：「超讚，請支援派出所」、「我覺得我是米蟲社會毒瘤可以打電話自首請正妹警察來逮捕我嗎」、「這是最正警花了吧」、「我要去襲警了」、「很正，不過有點太瘦了」、「看過本人跟照片差不多」、「有腹肌欸」、「正到犯人也會變粉絲」。

女警的服務證及證件照。（翻攝自PTT）

網友在PPT表特版貼出最正警花的照片。（圖／翻攝自PTT）

據了解，這位女警在社群平台Instagram上有2.2萬粉絲，早已名花有主，不少粉絲留言寫道：「我是長期追蹤她的粉絲，知道她之前壓力很大目前正休假療養中，希望她能繼續加油」、「想給這位超正女警加油，妳很棒」。