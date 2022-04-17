根據勞動部統計，苗栗2019到2021年平均失業率3.76％，每年約有１萬多人失業，為提升勞動競爭力，苗栗縣府今年4月起規畫職前職業、照顧服務員等訓練班，將辦理14個班別、提供450人次訓練機會，盼提高民眾就業率。

縣府勞青處今年將開辦6班次的職訓專班，包括食品加工經典應用班、食品加工經典應用班、行動美容師培訓班、客家服飾百搭帽藝製作班，以及有機作物栽培與加工應用班。

另外，還有補助苗栗縣創栗協會等8個社福單位，開辦8班次照顧服務員訓練班，預計訓練279名長照專業人員。

創栗協會理事長黃子亮說，照服員訓練必須完成97小時的訓練課程，包括法律知識、飲食營養與居家照顧等內容，如安排醫師、護理人員到場，教導幫長期臥床長輩翻身拍背、如何使用鼻胃管或量測生命徵象等專業訓練。

黃子亮表示，上完課程也會安排學員實際到醫院、安養院實習，結業完畢拿到證書就能到各社福機構服務。她說，照服員不講求學歷、年齡，只需要愛心、耐心跟專業訓練，很適合2度就業婦女或想轉職的民眾。

縣府勞青處長彭德俊指出，為了促進民眾就業，也結合勞動部勞動力發展署苗栗就業中心，今年度在各鄉鎮市將辦理14場次徵才活動，每場次招募15到22家廠商，全年度提供約7000個職缺。

彭德俊提到，民眾如果想要參加相關訓練班，有符合身心障礙、更生人、中高齡及長期失業等身分者，可獲得全額訓練費補助，其餘學員也有8成補助，相關資訊可上網到台灣就業通查詢。