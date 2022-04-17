疫情升溫，16日晚間又傳出士林警分局交通分隊1名男性員警確診，該名員警現已隔離，沒有到辦公室上班，交通分隊全體已篩檢，均為陰性，除了確診員警外無人隔離。

該名確診員警，平時負責處理交通事故、違規開單、疏導交通等工作，16日進行因身體不適進行篩檢，經核酸檢測確認為陽性，一起擔服勤務的同事則人心惶惶，紛紛進行篩檢，現已自主健康管理。

北市警察局統計目前轄下萬華6人、松山4人、大安1人、市刑大2人、大同2人、北投1人、士林1人、保大2人、婦幼隊1人染疫，共20名官警確診，自主觀察者則超過百人。