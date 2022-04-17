本土疫情連日破千例，國民黨批評衛福部長陳時中頻被點名參選台北市長，無心防疫工作，台北市長柯文哲也向中央喊話，不得臨時更換指揮官，「別為了一時選舉，讓全國全軍覆沒」。對此，同為北市長熱門人選的國民黨立委蔣萬安表示，防疫若因參雜選舉考量，進而影響防疫作為，民眾不會接受。

蔣萬安今晨出席2022台北科技盃愛地球公益路跑，他表示，這幾天的確診案例都已破千，大家都繃緊神經，指揮中心也說疫情還未達到高峰，他希望中央能夠盡快針對接下來的疫情，拿出相對應的作為和應變措施，如果在這時候防疫還參雜任何選舉考量，影響防疫作為，民眾不會接受。

由於疫情升溫，柯文哲表示有意參選台北市長的副市長黃珊珊不會離開崗位，蔣萬安則說，現在疫情非常嚴峻，確診案例接下來有可能破萬，參考其他國家的經驗後也知道對方做了那些準備，哪些值得我們借鏡。

蔣萬安舉例，比如說抗病毒藥物的整備是否充足，相關的疫苗覆蓋率能否衝高，特別對於年長者，還有對12歲以下疫苗施打有無做好評估，希望政府盡快做好準備，讓民眾不要這麼擔憂，也希望維持相關經濟活動，不要讓各行各業再受到嚴重衝擊，這些都是民眾所期待的，他也重申，在防疫最重要的關鍵時刻，如果還參雜任何選舉考量，影響到防疫作為都不是民眾所期待的。