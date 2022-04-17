有「產品設計界的奧斯卡」之稱的德國iF設計獎（iF Design Award），近期公布2022全球設計獎名單，新竹市包括「波光市集」等從逾萬件作品脫穎而出、奪13座獎項，囊括建築、室內設計、傳播設計、專業概念4領域。

市府表示，德國iF設計獎創辦於1953年，堪稱產品設計界的奧斯卡，與日本GOOD DESIGN AWARD、德國Red dot紅點設計獎、美國IDEA傑出工業設計獎，同為全球認可的指標性設計大獎。

今年由來自20多個國家的132位知名設計專家組成iF評審團，共有來自57個參賽國近1萬1000 件作品。

市長林智堅表示，他上任後推動設計力導入公共建設，累積獲獎逾120件，此次再獲全球設計大獎肯定，刷新市府國際得獎數紀錄，更向世界展現新竹市設計軟實力。

市府指出，此次獲獎是市府在市政各方面皆積極融入設計力的成果，展現市府從硬體建設到後續軟體維護營運的設計與執行能力。

此次獲獎的「建築類別」有波光市集、新竹市總圖書館、南大路警察宿舍、中央路警察宿舍、三民國小附設幼兒園；「室內設計類別」有龍山圖書館、新竹州圖書館重啟─未來閱讀、2021光臨藝術節、○循環設計展。

「傳播設計類」有2020台灣設計展動態圖形、2020台灣設計展、日本海軍第六燃料廠新竹支廠影片：我永遠的家；「專業概念類」有香山綜合休閒運動館。