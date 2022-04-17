🇷🇺 Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе ➡ https://t.co/6NzXtt3tlc pic.twitter.com/igIHxA0lE6 — Минобороны России (@mod_russia) April 16, 2022

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日爆炸後沉沒，俄羅斯稱艦上所有官兵已撤離，並在今（17）日公布一段俄軍海軍總司令視察「莫斯科號」官兵的畫面。不過影片中僅約100名官兵現身，與外傳艦上約有500人的數字不符，令人質疑其餘400官兵的下落。另外，烏克蘭也宣稱「莫斯科號」指揮官庫普林（Anton Kuprin）已經陣亡。

烏克蘭表示2枚「海王星」（Neptune）反艦巡弋飛彈擊中「莫斯科號」（Moskva）。

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯國防部今日公布一段俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）在克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）港口視察「莫斯科號」官兵的26秒畫面，這是莫斯科號14日爆炸沉沒以來，艦上官兵首次現身。

畫面顯示官兵們排排站成2排，BBC指現場約有100人，影片並未說明拍攝時間，不過葉夫梅諾夫在影片結尾的訪談中表示，莫斯科號官兵目前在塞凡堡休息，未來將持續服役。

「莫斯科號」傳出爆炸後，俄羅斯稱艦上所有官兵已全數撤離，不過匿名美國官員透露，華府相信這起事件有造成俄軍傷亡，俄羅斯軍方公布影片後，更加深外界對傷亡人數的懷疑，因為烏克蘭指艦上最多可能多達510名官兵，但是影片中僅約100官兵出席，令人質疑其餘400人的下落。

No words on 400 more sailors, possible missed invite to the event in their spam box https://t.co/CQ9sQ4nfni — Liveuamap (@Liveuamap) April 16, 2022

《動力》（The Drive）網17日報導，目前無法證實影片中的官兵是否就是莫斯科號的官兵，影片也未說明莫斯科號上究竟有多少人。

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）駐莫斯科記者瓦西里耶娃（Nataliya Vasilyeva）發布推文指出，莫斯科號沉沒已超過48小時，不過至今仍沒有官兵家人上街要政府給答案。

Veteran NTV correspondent Pavel Lobkov on FB:

"Has it ever happened in history that a flagship warship disappeared without a trace like an ex you ban on social media? No crew, no widows, no words about heroism, no official condolences."https://t.co/jYTDVP4hwo — Nataliya Vasilyeva (@Nat_Vasilyeva) April 16, 2022

另外據英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashenko）15日稱，「莫斯科號」指揮官庫普林（Anton Kuprin）已在船艦爆炸事件中陣亡，目前無法證實他的說法。

關於「莫斯科號」爆炸沉沒，烏克蘭指出發射2枚「海王星」（Neptune）反艦巡弋飛彈導致「莫斯科號」爆炸，美國也已證實烏方說法，不過俄羅斯至今仍強調是艦上彈藥庫爆炸後起火，導致船艦沉沒。