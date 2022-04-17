民進黨高市議員初選大爆冷門 現任議員高閔琳出局 11:572022/04/17 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨高市議員大岡山初選，現任議員高閔琳爆冷出局。(林瑞益攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨高市議員初選大岡山選區17日公布民調結果，預計提名3席，有5人參選，黃秋瑛28.47％、陳慶鴻23.92％、林志誠21.57％、高閔琳19.56％、李有財6.48％，現任議員高閔琳爆冷出局，新系「邁盟」陳慶鴻、湧言會「高雄正能量」林志誠都過關。 高閔琳2014年以菊系「六小福」成員，從大岡山選區初任議員，問政犀利是很多人對她的印象之一，但她勤跑基層、經營地方也很紮實，這次初選沒過，讓不少支持者感到相當意外。 花蓮民進黨爆內鬨 前議員痛批黨內派系把持 民進黨高巿議員前新苓初選 湯詠瑜險勝鄧巧佩 #高閔琳 #大岡山 #民進黨 #初選 #現任議員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大岡山初選民調 陳慶鴻、林志誠拚到最後一刻 17:352022/04/16 政治 藍高巿議員初選登記截止 左楠、鎮港要初選 17:132022/04/15 政治 屏縣第六選區藍綠大洗牌 潘孟安哥哥選議員 04:102022/04/16 地方新聞 大岡山初選民調今晚登場 林志誠、陳慶鴻掃街 12:472022/04/16 政治 2022誰來做老大》花蓮縣議員 花蓮民進黨爆內訌 前議員批派系把持 04:102022/04/17 政治要聞 18歲公民權複決綁大選 柯文哲：民進黨本來就變來變去 15:332022/04/16 政治 綠高巿議員初選鳳山選區 3現任＋新人蘇致榮過關 11:452022/04/15 政治 隔離、類普篩都雙標 綠系防疫惹抨擊 04:102022/04/17 生活新聞 南投民進黨初選顧電話 第三、四選區明揭曉 04:102022/04/15 地方新聞 民進黨高巿議員大寮林園初選 前副議長蔡昌達未過關 11:442022/04/16 政治 18歲公民權複決綁大選 11月26日投票 04:102022/04/16 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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