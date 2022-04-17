民進黨高市議員初選大岡山選區17日公布民調結果，預計提名3席，有5人參選，黃秋瑛28.47％、陳慶鴻23.92％、林志誠21.57％、高閔琳19.56％、李有財6.48％，現任議員高閔琳爆冷出局，新系「邁盟」陳慶鴻、湧言會「高雄正能量」林志誠都過關。

高閔琳2014年以菊系「六小福」成員，從大岡山選區初任議員，問政犀利是很多人對她的印象之一，但她勤跑基層、經營地方也很紮實，這次初選沒過，讓不少支持者感到相當意外。