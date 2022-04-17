一名網友在臉書控訴遇上黑心建商，他購入一棟預售屋，但驗屋時建商竟說車庫的樑柱施工錯誤，導致車庫空間狹小，無法停入自小客車，建商提議打掉車庫一側樑柱作為改善方法。文章曝光後，網友急勸原PO樑柱不能隨意更動，否則恐會引發房屋結構安全問題。

一名網友在臉書社團《爆料公社》發文控訴，稱先前購入一棟預售屋，驗屋才發現車庫因樑柱施工錯誤，導致車庫空間狹窄，沒有多餘空間可以開車門與行走；建商提出的改善方法為打掉車庫其中一側牆面並更動地面管線，雙方自今年1月討論至4月都無共識，她不曉得該照建商說法更動結構，或維持原樣改向建商求償。

原PO進一步指出，先前驗屋測試冷氣，發現冷氣吹出的風有沼氣味道，向建商反映只得到「不關他們的事」之回覆；此外，建商在買賣交易時隱瞞屋況，沒告知需定期替房子抽汙水，導致10多戶住戶入住短短1年時間，就有3戶發生淹水情況，詢問之下才得知實情，痛批這簡直是黑心建商。

透過原PO發出的一樓平面設計圖可見，大門入內即為客廳，緊鄰開放式的餐廳與廚房，另有一間衛浴；而一樓正面為客廳與停車空間，兩處隔著一個牆面，建商則是想把車庫的另側牆面敲掉，以騰出更多空間方便停車。

文章曝光後，引起大批網友討論，不少網友嚇壞，表示打掉已建好的樑柱需考量建築建構與安全等非常多層面，相當傻眼建商怎會出此言，「柱子不能隨便打掉，你要確定是不是整棟房子的支撐柱」、「我建議以求償方式較為妥當，因二次施工涉及樑柱支撐，有結構性安全及房屋承載問題，可能會引發後續二樓以上牆面會有龜裂情況，到時再向建商求償可能就無果了。」

有網友指出，就算把樑柱打掉使車庫寬度變寬，但自小客車要進出仍有ㄧ定難度，認為該處設計根本不能稱為車庫；還有網友大膽猜測，「應該不是規劃車庫，只是售屋的人就有可能說他是車庫，應要說車庫的話，應該是摩托車車庫」。