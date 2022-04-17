下一步要入閣或選新竹縣長？林智堅這麼說 。（取自微微笑廣播網直播畫面）

年底九合一選舉將至，力推「竹竹併」的新竹市長林智堅今天坦承，今年要完成修法「應該來不及了」，他任期還有200多天，目前他首要工作就是把尚未完成的市政做好，並找出最好的接棒人選延續「幸福城市」政績，至於他的下一步「全看天公伯安排」。

林智堅今天接受前總統陳水扁「有夢上水」節目專訪，提到當年被民進黨主席蔡英文徵召參選新竹市長時，他只當過一屆新竹市議員，新竹市政黨版圖藍大於綠，對手不僅有當時現任的藍營縣長，還有綠營曾當過市長的人選，且距離選舉只剩100多天，連他的前老闆、民進黨立委柯建銘都不看好，但他認為新竹市必須要進步，因此全力投入。

他分析，選舉沒有一定穩輸或穩贏，但候選人都要展現必勝決心才能感染支持者，選前最後一、兩周，市場攤販看他這麼努力，就說要投給他「不要讓我輸太難看」，最後能勝選，與三一八學運後大環境影響，大家願意給年輕人機會等因素有關，他也以此勉勵年輕人不要害怕挑戰。

至於2018年能順利連任，且在韓流大環境衝擊下，得票數仍贏過兩位對手的總合，他認為，是因為他在新竹突破很多舊勢力，即使面臨很多挑戰，都堅持逆風飛揚，把設計力融入公共建設，讓新竹市民找回光榮感。

他舉例，像是兒童醫院，歷屆市長很多人選舉都有提出，但都沒做到，因為市府財政有限，兒童族群又是所有醫療最弱勢的一塊，幾乎每座兒童醫院都賠錢，當時市政府沒土地也沒財力，但他之後找到土地進行都市計畫，並且和馬偕醫院合作經營，成為全國第一所專屬兒童的醫院。

林智堅力推新竹縣市合併，遭外界質疑是為了連任解套，但林智堅強調，他之前只提出大新竹合併，新竹縣長楊文科進一步加碼說要修地制法升格，但他也認為楊文科的想法沒錯。

他說，新竹縣很多土地在新竹市境內，但新竹市無法去開發，導致市中心有很多土地閒置，加上很多交通建設都必須連接到新竹縣，大新竹必須合併升格，才能做整體的規劃，讓新竹有更好的發展。

不過林智堅坦承，要推「竹竹併」今年應該來不及了，他希望朝野未來要持續以大新竹發展的方向去思考，尤其台灣已經少子化，不能再用人口數目來思考城市的發展問題，地制法必須要調整。

林智堅因兩任任期將滿，無法再選下一任新竹市長，未來要交棒給誰？他說，他在新竹當了8年市長推了很多建設，但仍有很多建設未完成，新竹下一步比他個人的下一步更重要，相信黨內能找到最好的人選延續他「幸福城市」的政績，他未來也會全力輔選。

陳水扁追問林智堅，是否可能入閣？或去參選新竹縣長繼續爭取合併？對此林智堅強調，目前新竹市的市政工作還很多，他剩下200多天任期仍要努力工作，下一步很難自己去規劃，「要做好現在的工作才會有下一步」，如何規劃自己還有時間，現在就先把市長工作做完做好，至於未來「由天公伯安排」。