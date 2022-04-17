新莊區新泰路一處老舊公寓2樓陽台女兒牆遭民眾搭蓋一座懸空違建，引發附近民眾恐慌，擔心違建崩落造成意外，新北市政府拆除大隊查報後，強制拆除。

新北市政府拆除大隊3月接獲民眾陳情，指最近地震頻繁，新莊新泰路一棟公寓2樓外部增建約3坪的懸空違建有崩塌之虞，拆除大隊派員查證，確認雖屬既存違建。

不過該違建因底部懸空沒有任何支撐，確有安全顧慮，列入專案優先執行拆除，以防範未然，並於4月7日派員進場，15日展開拆除，以免影響鄰居進出和環境整潔。

工務局指出，拆除大隊2015年成立「天空之城」專案，針對合法建築物外部增設易有影響公共安全的違章構造物，以專人專責方式列管，成立迄今共計執行拆除151件，基於維護公共安全、公共交通、公共衛生、增進市容觀瞻，將列為優先拆除對象，以維護市民居住安全。

工務局長詹榮鋒強調，新北市雖以2009年6月25日作為新、舊違章建築畫分日期，但只要經查報有公安疑慮的違建屬實，例如外推懸空違建、頂樓加蓋又作套雅房出租、大型鐵皮屋違建等，無論違建新舊，一經查報一律列為優先執行對象，保障市民居住安全。