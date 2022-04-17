勇士救援投手簡森（Kenley Jansen）17日在場上和主審吵架，這次不是爭論好壞球，因為他根本還沒開始比賽。原來是簡森登板熱身的時候，只投了3球就被主審喊停，主審認為他把時間用完了，要他馬上開始比賽，引起簡森的憤怒。最後簡森乖乖上場解決對手，勇士以5-2戰勝教士。

Kenley Jansen was visibly upset after the home plate umpire prevented him from throwing any additional warm up pitches. pic.twitter.com/NBdkUaeziV — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 16, 2022

依照大聯盟多年的規定，中繼投手進場之後可以保證有8次熱身投球，但這在2018年被廢除。大聯盟為了加快比賽節奏，2015年設立換場計時器，2019年進一步將例行賽換場時間壓縮到剩下兩分鐘，投手從出來到熱身都被主審以計時器盯著。主審能夠寬限時間的場合只限於不可抗力，例如投手和捕手正在壘上或打擊區，主審會等到捕手返回休息區，或是投手再從休息區走出來才開始計時。

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說：「這是個大問題，簡森有固定的程序要走，他需要投那幾球，那是大聯盟比賽最重要的一局（9局下半），我們卻在擔心計時器？」大聯盟去年新增了檢查投手裝備的規定，避免他們攜帶黏性物質，這些檢查又浪費掉簡森的熱身時間。

無論如何，簡森登板之後三振掉猛將馬恰多（Manny Machado），三上三下取得本季第2次救援成功。此戰雙方轟出5支全壘打，季外從運動家買來的歐森（Matt Olson）繳出3安猛打賞，勇士連續兩場5-2戰勝教士，也都是簡森救援。在主審斤斤計較之下，這場比賽最後打了2小時57分。