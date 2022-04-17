在啟動平穩雙機制及調降貨物稅下，中油汽、柴油各吸收4.7元及5.4元 明（18）日起國內汽、柴油各調降0.2元及0.3元，這次是3月21日以來第4度調降國內油價，累計降幅為0.8元。

調降後，92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛汽油每公升32.3元、98無鉛汽油每公升34.3元、超級柴油每公升28.6元。

中油表示，本周油價受中國COVID-19疫情急遽升溫等因素影響，導致油價下跌。國內油價依公式計算漲幅為0.61％。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.3元及3.5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.7元及3.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.5元及3.8元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.2元及0.3元。