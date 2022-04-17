童星出身的郝劭文日前在愚人節當天宣布與擔任化妝師的女友林寧瑞求婚成功，並在網路上公開一系列浪漫的求婚畫面羨煞旁人。不過，眼尖的網友在郝劭文老婆過去的貼文中發現她不僅曾有過一段婚姻，還有一名7歲大的女兒，在網路上引發討論。

郝劭文老婆林寧瑞的社群帳號近日遭到網友挖出，而過去的貼文也因此引發關注。網友發現她在3月22日曾發文表示「願我們是無話不談的好朋友，願你永遠清澈透明，我愛你。媽媽會一直在每一個生日都守護在你身旁，力所能地使你快樂，直到你擁有獨立的自己與想要的生活」，接著PO出照片替「女兒」慶生，而當時還只是男友的郝劭文也開心出席，甚至將她女兒高高抱起開心合影，可見他們之間的好關係。但網友沒想到行事作風相當特立獨行的林寧瑞，過去竟還有過一段婚姻並獨自養育一名女兒，而郝劭文卻也都能接受，令不少網友感到相當震驚。

郝劭文老婆林寧瑞過去的貼文遭網友挖出。（圖／微博）

事實上，郝劭文近幾年靠著直播在網路上掀起人氣，求婚成功後他也帶著妻子一同開直播賣貨，若遇到網友攻擊老婆長相，他也會霸氣回應「如果老是說我老婆老的話，我會生氣喔」，至於網友詢問林寧瑞「沒有眉毛」的問題，她則大方回應是自己故意漂白，相當有個性。

兩人甚至在直播時無懼外界眼光不斷公開放閃，電得網友看了直呼「這女人太幸福了」、「不用在意別人的眼光，過好自己的生活最重要，祝福你們」、「紹文霸氣護妻最牛逼，自己的女人自己寵，莫聽別人扯閒屁」、「2婚又如何，人家幸福就好了唄」，而這些留言郝劭文也都會親自按讚，霸氣展現護妻的態度。