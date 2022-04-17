嘉市＋1 小橘子幼兒園居隔家人確診 已累計6人染疫 12:182022/04/17 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市小橘子幼兒園全園停課中。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市今天再增1例確診，是小橘子幼兒園確診案30030已匡列居家隔離的家人，居隔期間採檢陰轉陽，市府預計下午中央流行疫情指揮中心公布確診案號後，發布疫情資料，不開線上記者會。 據了解，小橘子幼兒園染疫至今累計已有6人嘉市5人及1人，包括1名嘉義縣籍教師、嘉義市籍3名幼童及2名家長。 嘉市＋2 小橘子幼兒園童親屬確診 部立花蓮醫院院內感染擴大 2大傳播鏈累計87人確診 #新冠肺炎 #台灣 #嘉市 #小橘子幼兒園 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市小橘子幼兒園＋2 匡列56人 4歲幼童染疫 14:592022/04/14 生活 阿妹演唱會台中確診新增3人 累計4人染疫 17:502022/04/15 生活 北市＋164！阿妹演唱會累計16例確診 已發3.9萬封簡訊 16:082022/04/14 生活 嘉義市小一新生、公幼登記完成 國小預估增16班 19:222022/04/16 生活 中興電、上緯帶量攻堅 認購夯 04:102022/04/15 證券．權證 台南＋19創高峰 嘉市2幼童確診 04:102022/04/15 地方新聞 嘉義市今＋2 幼兒園5歲幼童、6旬獨居男自助餐店內用 14:322022/04/16 生活 已故知名毒物專家林杰樑醫師獲頒嘉義市蘭潭國中傑出校友 14:082022/04/16 生活 台南確診增28例 創單日新高 04:102022/04/17 地方新聞 台東＋15 成功鎮進香團傳播鏈擴散 17:022022/04/16 生活 本土續創新高 單日874人染疫 境外移入108例 13:592022/04/14 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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