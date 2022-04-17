嘉義市今天再增1例確診，是小橘子幼兒園確診案30030已匡列居家隔離的家人，居隔期間採檢陰轉陽，市府預計下午中央流行疫情指揮中心公布確診案號後，發布疫情資料，不開線上記者會。

據了解，小橘子幼兒園染疫至今累計已有6人嘉市5人及1人，包括1名嘉義縣籍教師、嘉義市籍3名幼童及2名家長。