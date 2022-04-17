民進黨高雄市議員第三選區民調結果出爐。（民進黨提供）

民進黨今天公布高雄市議員第三選區民調結果，該選區應提名3席，民調最高前3名分別為黃秋媖、陳慶鴻和林志誠。

民進黨今天公布中央黨部、趨勢和典通三家民調所做的民調結果，高雄市議員第三選區登記參選的有李有財、林志誠、高閔琳、陳慶鴻和黃秋媖。

三家民調加總後的民調成績為李有財0.0648％、林志誠0.2157％、高閔琳0.1956％、陳慶鴻0.2392％、黃秋媖0.2847％。最高的前3名分別為黃秋媖、陳慶鴻和林志誠。

民進黨表示，本選區應提名3席，提名名單以中執會正式公布為準。