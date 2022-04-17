民進黨今天公布高雄市議員第三選區民調結果，該選區應提名3席，民調最高前3名分別為黃秋媖、陳慶鴻和林志誠。
民進黨今天公布中央黨部、趨勢和典通三家民調所做的民調結果，高雄市議員第三選區登記參選的有李有財、林志誠、高閔琳、陳慶鴻和黃秋媖。
三家民調加總後的民調成績為李有財0.0648％、林志誠0.2157％、高閔琳0.1956％、陳慶鴻0.2392％、黃秋媖0.2847％。最高的前3名分別為黃秋媖、陳慶鴻和林志誠。
民進黨表示，本選區應提名3席，提名名單以中執會正式公布為準。
民進黨今天公布高雄市議員第三選區民調結果，該選區應提名3席，民調最高前3名分別為黃秋媖、陳慶鴻和林志誠。
民進黨今天公布中央黨部、趨勢和典通三家民調所做的民調結果，高雄市議員第三選區登記參選的有李有財、林志誠、高閔琳、陳慶鴻和黃秋媖。
三家民調加總後的民調成績為李有財0.0648％、林志誠0.2157％、高閔琳0.1956％、陳慶鴻0.2392％、黃秋媖0.2847％。最高的前3名分別為黃秋媖、陳慶鴻和林志誠。
民進黨表示，本選區應提名3席，提名名單以中執會正式公布為準。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。