威力彩17連摃，頭獎金額上看8億，對此，清水孟國際塔羅小孟老師特別點名4星座、4生肖財運爆發，並透露入手彩券的3個開運時辰，可以趁此機會試試手氣，有望一圓發財夢。

▍Top 4：牡羊座

太陽與凱龍星落在牡羊座，顯示牡羊座財運過人，偏財運旺盛，若想要抱得頭獎，建議下午3點到5點喝陰陽水，也就是用半冷半熱的水，因為陰陽水裡面，「陰」代表冷水，冷水也代表偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起的話，財富能量就會提升，而且正財、偏財都可以一手掌握。

▍Top 3：雙魚座

木星落入雙魚座，顯示雙魚座偏財運勢極強，偏財機率旺盛，若想更加強偏財運勢，建議下注前可以吃粽子，因為粽子有包粽（包中）的說法，可以提升下注的靈動力。

▍Top 2：金牛座

金牛座受到水星進入命宮，財星籠罩，財氣可望一飛沖天，建議下注前可以吃生菜，因為生菜代表生財，能招來四方的貴人，讓偏財運亨通。

▍Top 1：天蠍座

天蠍座木星進入偏財宮，財氣能夠灌注全身，建議下注前在投注站附近找大間的銀行提款，再用提款的錢來下注，就能吸收銀行大量的財氣，說不定會因此中大獎。

●開運時辰：下午15：00～17：00；晚上19：00～20：00

●財運方位：東方，建議可尋找住家或辦公室東方的投注站下注會更有財運

●財運旺生肖：豬、鼠、牛、馬