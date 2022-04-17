雲林縣劉姓代課老師在Google雲端硬碟儲存3名女童的猥褻照片，去年被美國國家失蹤及受剝削兒童中心發現後，主動通報刑事警察局查獲。案經一審判刑10年後，劉男不服上訴，台南高分院考量她與女童及家長達成和解，並同意賠償108萬元，改判徒刑8年。此案還可上訴。

判決指出，36歲的劉男身兼多職，不僅在國小兼任代課老師、輔導老師，也在幼兒園教小朋友玩積木。由於獲得友人的信任，友人有時因工作忙碌或有事無法接送，都會請他幫忙照顧女兒。

2017年12月，友人拜託劉男接7歲女兒放學，劉竟乘對方熟睡，拍女童的下體後上傳Google雲端。2020年11月及2021年2月，另名友人將6歲及2歲女兒送到劉家照顧時，劉也利用6歲女童玩玩具拍她下體，並以同樣手法拍2歲女童的下體後上傳。

經美國國家失蹤及受剝削兒童中心發現，去年2月16日通報刑事局，告知我國境內有人使用Google雲端硬碟儲存兒童的猥褻行為照片，經警方報請雲林地檢署指揮偵辦，去年3月11日搜索劉男住處，並扣得相關影像，加上女童父母也報警，全案偵結後起訴。

雲林地院認定，劉男對7歲、6歲女童觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》拍攝兒童猥褻電子訊號2罪；對2歲女童則觸犯《刑法》對兒童乘機性交2罪，合併判刑10年。

劉男不服上訴，二審考量劉男坦承部分犯行，認為他尚有悔意，並已賠償8萬元給7歲女童家長達成和解，還答應賠償6歲、2歲女童家長100萬元，改判徒刑8年。