YONEX 111年全國羽球團體錦標賽17日進行甲組決賽，男團由土地銀行A對決亞柏太報A，效力土銀的東京奧運金牌組合李洋／王齊麟，在第3點男雙披掛上陣，以21比13、21比18直落二擊敗亞柏太報廖敏竣／林上凱，幫助土銀A取得2比1聽牌。

首局李洋／王齊麟保持領先順利收下，第2局換邊後廖敏竣／林上凱先取得2比0領先，這局雙方比數拉鋸、咬得相當緊，「麟洋配」經過一番奮戰，以11比10進入技術暫停，回來後「麟洋」稍微拉開差距，並先取得20比15、5個賽末點，但被廖敏竣／林上凱化解3個賽末點，最後一分王齊麟把握對手發球展現精彩回發，直接重拍取分，確定勝利的當下，王齊麟也興奮吶喊。

這場男團決賽目前打完前三點，第1點單打亞柏太報A呂家弘21比15、21比14擊敗土銀A廖倬甫，第2點單打土銀A左手持拍好手林俊易21比14、21比15擊敗亞柏太報A郭冠麟，接著第3點雙打「麟洋」為土銀再追回1點，目前土銀2比1聽牌。