熱播台劇《我和我的鋼四壁》其中傲嬌小男人宋偉恩和陽剛霸氣女陳璇的愛情組合，被粉絲公認反差最大、最可愛！日前兩人接受LiTV專訪，劇中一場陳璇壁咚宋偉恩的戲，讓宋偉恩回想起仍心跳加快，「其實被女生壁咚衝擊性很強的，就是啪！啪！啪！的感覺。」
但宋偉恩說自己上傳和陳璇的合照，粉絲居然留言陳璇比較帥，連陳璇也吐槽說自己沒被他電到，且「鋼四帥」裡，身材最好的是管麟不是他，讓宋偉恩大受打擊，哀怨說，「對啦，我眼睛比較小，所以比較不會放電。」目前單身的宋偉恩坦言私下也比較喜歡有個性、有主見的女生，不過現階段不急著戀愛，只想好好工作充實生活。
陳璇在劇中帥氣的個性男女通吃，她覺得這個角色很符合她的真實性格，「比起被保護，我比較是保護對方的人，但我指的保護不是說我要當大女人的那種保護，反而應該是照顧，例如在心靈層面上給予支持，讓對方安心，當然我在談戀愛時，我當然希望當小女人被保護啊！」
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