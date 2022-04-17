大陸全國政協副主席、前特首梁振英今（17日）談到香港出現移民潮，指不認同他們是移民，認為只是「移居」，因為他們從未交還香港護照，相信只要將政治問題處理好，香港的發展空間仍然巨大，移民的人會回流返港。

據香港01報導，梁振英今早出席電台節目時表示，大陸國家主席習近平2018年接見港澳各界慶祝國家改革開放40週年訪問團提到四點希望，包括積極主動融入國家發展大局、積極主動參與國家治理實踐，指國家對香港仍抱有希望，在各方各面給予香港很大的自由和寬鬆。他認為香港回歸以來成功落實「一國兩制」，但因過去曾有香港立法會議員走到外國，要求外國政府制裁香港官員，反映是「港人治港」一環出現問題，不是「一國兩制」。

梁振英憶述2014年佔領中環事件時，曾跟抗議的大學生近距離交流，說明「公民提名」違反《香港基本法》，但對方仍堅持己見，不願正視根本問題。他以新冠病毒比喻政治安全問題，強調一定要有防範意識，尤其在學校內要努力說明和解說，因為青年人有理想，但衝動且易激進，要讓他們先認識，後警惕。

談到香港出現移民潮，梁振英不認同他們是移民，認為只是「移居」，因為他們從未交還香港護照，證明所謂「移民」的人只是搬屋，不想放棄香港的身分，希望留一條後路。他相信只要將政治問題處理好，香港的發展空間仍然巨大，移民的人會回流返港。

梁振英指，香港未來發展其中一項有利的條件，是香港立法會內再沒有「拉布」的議員，是25年來的一大不同，而要更好地發展香港的獨特優勢，未來的發展方向是主動地融入國家發展大局，提到自己過去3年多次前往大陸，努力促進香港和其他省市建立良好關係。