台視60週年台慶大戲《美麗人生》16日至台中與粉絲見面，聚集了上百名粉絲到場支持心愛的演員群，王振復坦言，一開始的確有點擔心因為疫情沒有人潮，但現場人山人海的狀況，他開心表示：「看到大家都很有秩序的參與，真的太棒了！」演員群也應粉絲要求當唱清唱主題曲「雙雙對對」，觀眾也跟著大合唱，讓現場一秒變成演唱會。

王樂妍近來與陳謙文在劇中的感情戲十分虐心，陳謙文為了王樂妍不惜下跪乞求媽媽讓兩人在一起，讓許多粉絲跟著心碎。陳謙文感性的表示：「我們自己看了都覺得很感動，會跟著劇情掉眼淚。」方馨也點頭贊同：「有聽到粉絲說會跟著劇情一起哭，表示我們的故事真的很貼近大家的內心。」

現場還有忠實觀眾表示自己首播、重播都會看，並在台上感謝台視製作好戲，讓演員群大呼感動！邱琦雯說：「看到粉絲這麼熱情，覺得我們的辛苦真的有值得！」張雁名也表示：「幕後幕前都花了很大的心力，現在疫情升溫，大家盡量待在家，晚上好好鎖定《美麗人生》」陳文山也謝謝觀眾支持，並呼籲：「一定要看！」游小白則透露：「真的好看，連我阿嬤都喜歡！還沒收看的朋友，現在加入還不遲。」台視60週年台慶大戲《美麗人生》每周一至周五晚間八點首播。