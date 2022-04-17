丁噹將迪士尼米妮週邊穿上身（相信音樂提供）

鼓鼓元氣回歸，祝師姐丁噹生日快樂（相信音樂提供）

丁噹昨線上生日派對，八三夭，告五人、鼓鼓呂思緯上線同歡（照片提供ETWAS）

丁噹昨線上生日派對，八三夭，告五人、鼓鼓呂思緯上線同歡（照片提供ETWAS）

「全民情歌天后」丁噹17日生日，人在上海的她，今年獨自一人在家渡過的她不寂寞，生日前夕透過直播與歌迷慶生，暖心的鼓鼓呂思緯更偷偷準備生日蛋糕隔空獻上驚喜。鼓鼓染疫後首露面，氣色良好，他正在自主健康管理中，將於4月30出席高雄簽票會，5月7日在高雄流行音樂中心舉辦「聽到請回答Connecting…」演唱會。

丁噹昨直播時特別身穿米妮圖案的衣服，戴上米妮新娘的頭飾，她解釋：「大家以為我裝扮成新娘，但其實是之前連二年都在迪士尼，今年去不了，所以就穿成這樣，感受迪士尼的氛圍。」和歌迷分享完近況後，好友八三夭和告五人也上線跟她聊天，即將展開巡迴演唱會的八三夭獻唱〈夜貓〉祝她生日快樂，丁噹不忘藉此邀歌，笑說：「阿璞寫給我的〈夜貓〉唱了很久了，什麼時候再寫給我搖滾歌曲呢？就算你們送我的生日禮物」，八三夭也爽快地一口答應。

告五人也上線祝賀，他們第一次「見面」就迅速熟絡了起來，同為吃貨的二組藝人，聊到美食欲罷不能，告五人準備了〈愛人錯過〉、〈唯一〉送給丁噹，他們說：「我們有一首歌叫〈愛人錯過〉，但我們今天沒有跟噹姐錯過，希望有一天能跟噹姐合唱這首歌。」丁噹除了期待與告五人合作，也希望告五人能為她量身打造新歌。

最後上線來祝福的還有元氣回歸的鼓鼓，他知道丁噹一個人在家無法外出買蛋糕，特別請工作人員幫他買蛋糕，沒想到太早在鏡頭前預備的他，不小心把蛋糕撞碎了，為了彌補丁噹，鼓鼓一口氣獻唱〈老實情人〉、〈生日快樂〉、八三夭的〈想見你想見你想見你〉，以及鼓鼓新歌〈聽到請回答〉搶先聽，讓丁噹感動不已，觀看人數累積至現在也衝到80萬。

鼓鼓日前確診，歷經在檢疫所隔離後，已經康復，他透過鏡頭和丁噹、歌迷朋友分享近況，他說：「那陣子身體比較虛弱，因為一直待在同一個空間裡，想得比較多，苦中作樂找些心理依靠，現在精神狀況好很多了，當天一出檢疫所就先喝熱湯。」也期許一起努力度過疫情。

丁噹將於5月13日、14 日、15日在高雄衛武營演出音樂劇《搭錯車》，鼓鼓則將於4月30日先在高雄漢神巨蛋購物廣場舉辦「《聽到請回答Connecting…》巡迴演唱會」限定簽票會，5月7日將在高雄流行音樂中心舉辦的「聽到請回答Connecting…」演唱會。