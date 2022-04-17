電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》原班人馬再拍電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》。（群之噰傳播股份有限公司、伯樂影業股份有限公司提供）

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》17日正式開拍，由陳慧玲、吳明憲共同監製、導演鄧安寧、編劇溫怡惠金三角再度攜手合作，不僅幕後團隊是原班人馬，主演群也將全數回歸，鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭等皆出席開鏡。

電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中最受矚目CP彩香一哥，鍾欣凌現場表示：「開鏡既期待又好緊張！」許傑輝更回應：「好久沒有跟大家見面了，希望拍攝順利！」開拍前團隊也得知好消息，電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》熱銷至大陸以及韓國地區，開拍在即就迎來捷報，團隊現場又是一陣歡呼慶祝。

《我的婆婆》電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》將請來卡司飾演被搞丟的明星「ＯＯ」而卡司名單仍處保密階段，製作人陳慧玲僅透露卡司將與鍾欣凌有很多精彩對手戲，對此鍾欣凌搞笑表示：「希望這個OO可以是小鮮肉！很期待有一些吻戲、床戲之類的。」問及是否擔心追求已久的婆婆被小鮮肉追走？許傑輝自信表示：「沒在怕，彩香是我的，全台灣的民眾都會幫我追她。」

電影版將延續電視劇劇情，闡述蘇家婆婆彩香（鍾欣凌飾）在擺脫傳統家庭觀念的束縛之後，果斷展開全新的人生，火寮一哥（許傑輝飾）也為了追求彩香使出渾身解術，但彩香卻將重心放在「追星」上，蘇家子女們紛紛傻眼，自己的媽媽竟然拋家棄子去跟風追星，還追星追到把明星搞丟而捲入這起明星失蹤案，連警察都來關切，蘇家再次受到全台的關注議論。

備受關注的小鷗（黃姵嘉飾）和發貴（張書偉飾）「鷗貴CP」，兩人的戀情也將在電影版中歷經波折，是否有機會能往下發展？秉仁（楊銘威飾）在病癒後和大美（林筳諭飾）的感情進度也可在電影版中一探究竟。《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》預計將於2023年農曆新年檔期上映。