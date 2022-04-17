台中市烏日區一名滿月的小女嬰，打完第二劑B型肝炎疫苗，隔兩天皮膚開始出現紅疹，家長以為是預防針副作用，第四天還發燒，食慾降低不喝奶，收治的醫生依女嬰紅疹外觀與分布，懷疑細菌感染造成的皮膚病變，屬於敗血症前兆，採用廣效第三代抗生素治療，不到一天活動力、食慾恢復正常，皮膚紅疹消退，爸媽慶幸提早就醫。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清表示，新生兒各方面機能尚未發育完全，皮膚表層抵抗力遠低於一般人，粗判可能是金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌的感染，從皮膚進入後其細菌毒素引起大片、多型性的暗紅皮膚疹子，這時必須由臨床經驗豐富的醫師，正確區分是皮膚過敏或細菌感染引起。

所幸小女嬰趕在細菌進入血液引發敗血症的前6小時，在初期皮膚表現時立即給予第三代廣效抗生素治療成功抑制，若是錯過黃金治療時機，恐會發生全身連鎖反應造成新生兒敗血症，更會迅速導致組織壞死、器官衰竭甚至死亡，後果不堪設想。

醫師指出，綠膿桿菌主要是飲用到汙水、飛沫或傷口感染，當免疫力下降時，就有機會感染。

小女嬰的父母表示，有可能是泡奶會先用熱水泡勻，再加入未煮沸消毒的礦泉水降溫，另外也習慣用烘碗機同時消毒奶瓶與大人碗盤，懷疑可能是這樣導致小女嬰細菌感染。

賴永清提醒，無論是礦泉水、自來水，都需要煮沸消毒到達攝氏100度以上，且煮沸時間要3分鐘以上，雖然家用烘碗機有紫外線殺菌的功能，但烘碗機長時間擺放大人碗筷，內部角落容易滋生細菌，建議仍要分開消毒。

此外，每天寶寶洗澡不能光用清水沖澡，務必使用嬰兒香皂清潔皮膚表層，1天1次即可，但也不可過度沐浴，避免破壞皮膚保護層；最重要的是，3個月以下的新生兒，只要發燒至38度，可能是細菌或病毒感染，都要盡快至小兒科就醫。