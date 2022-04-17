夜晚到大坑看螢螢星光穿梭林間，將別具一番詩情畫意。(台中市政府提供)

國內本土疫情持續延燒，假日出遊應避免群聚感染。一年一度「大坑蝶螢嘉年華」於大坑生態園區登場。中市觀光旅遊局17日說，園區有螢火蟲幼蟲觀察、夜間生態演講，還有賞螢活動；夜晚的大坑看到螢螢星光穿梭林間，19日開放第二波報名，疫情期間民眾可到大坑生態園區賞「螢河」。

觀光旅遊局表示，市府為讓活動效益擴增到在地產業，今年特結合大坑商圈推出商圈優惠，今年大坑商圈還推出2022大坑商圈嘉年華「坑店家好食券part2」活動；結合商圈及店家共同推廣大坑美食，歡迎一起到大坑賞螢、賞蝶，慢遊自然、享受美食。

民眾也可透過5月15日開始的「大玩台中」APP專頁功能，參與探索尋寶集章遊戲，到大坑生態園區完成任務，收集滿5個徽章即可參加抽獎。獎品有200份手繪蝴蝶陶瓷吸水杯墊，還有總計2萬點Line Point可拿。

台中市風景區管理所說，大坑生態園區為免費開放的戶外場域，如需在活動外自行賞螢，請注意自身安全；建議民眾戶外活動穿著長褲、布鞋、戴帽，如有自備手電筒請記得蓋上紅色玻璃紙，降低對螢火蟲的干擾。賞螢請輕聲細語勿大聲喧嘩，勿任意捕捉，影響螢火蟲的棲息環境。

觀旅局說，昨日開幕活動中，除有人偶娃娃帶動唱，還有大野狼、小紅帽演出情境劇，配合聯合國永續發展目標(SDGs)中的保育陸域生命、維持生物多樣性議題，結合大坑生態園區蝴蝶多樣性特色，獲得現場小朋友熱情回應。