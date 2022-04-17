中部地層下陷對高鐵的未來造成影響，農委會主委陳吉仲日前到台南市舉行「金酒契種高粱播種祈福會」，喊出「喝高粱救高鐵」。前台南縣長蘇煥智砲轟，這個說法是「還沒喝就醉茫茫！」的「畫虎爛」誇大說法，引起各界的撻伐！

蘇煥智表示，一來影響高鐵主要的地層下陷區主要是雲林彰化區，距離台南學甲距離非常遠！所以在學甲談「喝高粱救高鐵」根本就是區位不對！如果要救高鐵應該到雲林縣高鐵沿線去鼓勵農民轉種高粱，而不是大老遠跑到台南學甲。「看來救高鐵其實是託詞，真正的目的是什麼呢？」

蘇煥智認為，真正的目的應該在於每年第一期稻作時，往往面臨乾旱缺水問題。希望減少水稻種植，儘量把水庫的水保留作民生及工業用水。所以鼓勵要種水稻的農民，改種耐乾旱的高粱。所以「喝高粱救高鐵」可能真正的目的是「喝高粱救台積電」！

但他說，問題是每年第一期稻作，因為氣候較溫和、病蟲害較少、也沒有颱風，稻作價格比較好，是每一位農民每一年最重要的播種，也是國家糧食最重要的依靠。農民轉作的意願通常不高。

這一次農委會砸重金宣布每一公頃一季政府有7萬元的補貼（包括4.5萬元的綠色環境補貼、1萬元的小地主大佃農補貼、1.5萬元生產履歷補貼）。加上金酒公司的保價收購9萬元／公頃（保價收購價格21元／公斤），每公頃實收可達16萬元。

蘇煥智指出，目前第一期契作有532公頃，等於政府這一季補貼3724萬元。如果目標1萬公頃，等於政府補貼達7億元。這些補貼如果是民生用水，大家可能比較沒意見，但實際最大的受益者可能是台積電等工業大用戶。「表面上受益者是農民，反而害農民背黑鍋！」

他說，農民原來就是擁有優先的農業用水權，現在這些水權卻被移轉給台積電等工業大用戶使用。所以農民的用水權被搶奪，又被污名化背黑鍋，實在是很可憐！

至於地層下陷問題，蘇煥智認為，其實關鍵主要是中、深層地下水超量抽取問題。政府本應該嚴格管制中、深層的地下水井的許可及抽取量管制。目前地下水超抽，許多都是工業用水大戶例如南科、中科、竹科；包括自來水公司、水利會及企業用戶。但政府及輿論往往把責任推給農漁民。

他強調，無論是高鐵沿線或是濱海地區地層下陷問題嚴重，其實都反映的是政府沒有嚴格執行法律、也沒有落實監督。一個長期靠政府灑錢補貼的農業沒有未來，不但對不起納稅人，也敗壞台灣農村樸質奮鬥老實的精神。但補貼企業工業大用戶，更不應該栽贓在農民身上。

到底台灣的農業農村何去何從？蘇煥智表示，我們認為農業改革，應該朝向「專業農民創生，市場導向生產、善用科技及智慧的新農業」。而不是「長期靠政府補貼、卻又嚴刑峻罰、依賴政府的農業」。「喝高粱救高鐵」，不如改革農會，使農會成為一個「專業農民，可以自己救自己」的平台！

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