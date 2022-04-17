駐龍(4572)2021年6月以來單月呈現雙位數年增率，今年第一季累計營收1.21億元，年增64.84％，是2020年疫情爆發以來的單季營收新高。成長原因主要來自波音組裝量回升、客機改貨機需求強勁、高教機相關營收維持高檔。

歐美疫情受到控制後，飛機製造商波音的訂單和出貨開始逐漸增加。波音737MAX的月組裝量今年有機會達到31架，2023年到47架，2024年有望回到疫情前水準約52架。

此外，疫情導致航太產業進行汰弱留強，部份體質不佳的競爭對手退出市場，駐龍取得不少新的訂單，營運回升速度優於產業平均。

在航空貨運需求強勁下，客戶長榮航太的客機改貨機需求增加，另外，駐龍也承接漢翔(2634)高教機的薄板件訂單，按照高教機的交機時程，從去年2架今年將交機8架，明年達17架，來自高教機收入將呈現倍增。

駐龍上周股價表現強勁，重回百元之上，一周漲幅10.43％。