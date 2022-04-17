本土確診個案急速攀升，連2天千例確診，由於感染Omicron變異株逾99%都是無症狀或輕症，指揮中心將防疫著重在減災、減少中重症，輕症在家的分流措施，象徵疫情步入大規模染疫階段，民眾對於朋友確診、自行快篩陽性要如何隔離等問題高度關注。

若朋友、同事確診了自己是否要隔離？指揮中心表示，在獲得衛生單位通知指示前，先留在家中自我隔離，有症狀者打1922求助，至於密切接觸者的匡列隔離標準，為前4天至隔離前有一起用餐、同住、面對面接觸超過15分鐘。至於自行快篩陽性的民眾，則將器材包好帶去社區採檢站，做PCR核酸檢測，勿搭大眾交通工具，若快篩陰性也要包好再丟棄。《中時新聞網》整理相關8項防疫資訊，供民眾參考。

●朋友、同事或身邊有人確診怎麼辦？

若是密切接觸者，請先留在家中戴口罩自我隔離，避免共餐、接觸他人，特別是小孩及老人，等候衛生單位通知指示，如果出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，聯繫衛生局或撥打1922。

如果不是密切接觸者，請自我健康監測10天，期間若有疑似症狀，請戴口罩就醫，或去社區採檢站採檢。

●怎樣算是密切接觸者會被匡列？

確診個案發病前4天至隔離前，曾與確診者一起用餐、同住或面對面接觸15分鐘以上，就算是密切接觸者，列為居家隔離管制對象。

若沒有直接接觸到確診者，則不會被匡列。像是同事太太確診，是不會被匡列的。

●居家隔離要多久？要檢測幾次？

居家隔離天數為10天，與確診者最後接觸日隔天起算10天，隔離期滿前檢驗陰性者可解除隔離，並從第11天起繼續自主健康管理7天。

在隔離期間第5至7天，以及自主健康管理第6至7天，各用1次公費家用快篩試劑檢測，共2次。

●在外面接到衛生單位通知，被匡列為居家隔離對象怎麼辦？

接到電話通知後立即生效，須自行開車、騎車、步行返家或至隔離地點，禁止搭乘大眾運輸工具，並全程佩戴口罩，回不了家者打衛生局電話或1922，安排防疫車輛。

人在外面被通知確診，不可搭大眾運輸工具。（指揮中心提供）

●和確診者足跡重疊、收到簡訊怎麼辦？

收到細胞簡訊不等於被匡列，是提醒民眾自我健康監測，以及可到採檢站公費採檢，有咳嗽、喉嚨痛等症狀則盡速就醫採檢。

自我健康監測期間避免出入人潮眾多的地點、參加大型活動、外出用餐等。如果必須外出時，應全程戴口罩。若完全沒有出現任何症狀，仍可正常生活或上班、上學。

●什麼情況下要快篩？

若住在確診數較多的地區、有呼吸道症狀、曾到過確診者足跡熱區，或有確診者接觸史等情況，建議做居家快篩。

快篩試劑使用時機。（指揮中心提供）

●快篩陽性怎麼辦？

若是居家隔離者快篩陽性，立即聯絡地方衛生局或1922防疫專線，並依照指示處理。若是自行快篩陽性，先將檢測器材密封帶到社區採檢站，進一步PCR檢測，勿搭乘大眾交通工具。

如果快篩陰性，採檢完的試劑也要密封後再丟棄。

●確診了怎麼辦？要居家照護還是去醫療院所？

若到醫療院所或採檢站做PCR後被告知確診，只有70歲以上、血液透析、懷孕36週以上孕婦、中重症會送醫，其餘到集中檢疫所或居家照護。