三峽白雞路的「大埔製茶廠」產茶至今超過80年，目前由第3代青農陳宣和接手，不同於傳統產銷方式，陳宣和透過位在三峽、三代傳承、三惜精神的「三三三」原則，近年積極投入地方茶葉小旅行及食農教育。（農業局提供）

新北市三峽是茶葉盛產季，每年3至5月是春茶產季，三峽白雞路的「大埔製茶廠」產茶至今超過80年，目前由第3代青農陳宣和接手，不同於傳統產銷方式，陳宣和透過位在三峽、三代傳承、三惜精神的「三三三」原則，近年積極投入地方茶葉小旅行及食農教育，也在世界茶葉大賽獎項肯定，讓世界看見新北好茶。

37歲的陳宣和已接掌茶廠10多年，從小在茶廠長大的他，對茶葉知識相當著迷，退伍後擔憂家中茶葉無人繼承，便返家接手，除了種植三峽在地的碧螺春、蜜香紅茶外，也開發古樹茶、白茶等產品，由於早年家中清苦，為了在茶葉淡季創造多點收入，他也自製代工榨油，未料意外使茶廠多出苦茶油、茶籽油等熱銷商品。

如今，大埔製茶廠栽培規模已拓展至3公頃，年產約4000斤茶葉，有三峽青心柑仔外，也種植臺茶18號、22號等特色茶類，另有契作2公頃的苦茶樹，負責淡季的茶油銷售。為了保存三峽茶文化，陳宣和不甘於限縮在國內市場，近年他也將茶廠的蜜香紅茶、東方美人茶以及白茶分別送往法國農產品加值協會(AVPA)的「世界茶葉大賽」獲得金獎、銀獎及特別獎肯定。

另外，大埔製茶廠也積極與三峽農會、地方學校等單位合作，將茶廠蘊含的「三三三」價值意義拓展，多方合作推廣茶葉小旅行、食農教育，讓地方學子了解製茶產業，並參與茶葉產銷過程，希望朝向6級化產業邁進。

農業局長李玟表示，為了使在地農業生產力能年輕化，市府近年積極推動「新北青農力計畫」，提供青農生產及行銷等課程，並給予一條龍的服務機制，讓其無後顧之憂，近年參與該計畫的青農也逐漸增加，希望創造出優良農產品聚落，也藉此行銷地方觀光。